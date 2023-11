Arte y provocación: el cartel que no gusta en Santander

Un cartel del Certamen Tipos23 ubicado en el Muelle Calderón está llamando la atención de muchos usuarios en redes sociales: esta obra de Jesús Allende Valcuende, titulada "Periferia extrema", hace referencia a la expresión "Santander, cagar y volver".

En internet el debate está acalorado: algunos defienden que es una frase ofensiva que no deberían haber aceptado en esta exposición (que cuenta con el respaldo del propio Ayuntamiento de Santander) y quienes defienden el papel provocativo que debe tener el arte.

En la calle, sin embargo, los santanderinos no que pasean por el Paseo Pereda o no se fijan o no entienden el contenido de este cartel. Algunos incluso no han oído nunca esta expresión que, independientemente de si ofende o no, no gusta. En todo caso, restan importancia a una obra que, asegura, de no ser por la polémica desatada pasaría desapercibida.

Entre quienes daban un paseo bajo la lluvia hemos encontrado también a dos gaditanas que nos cuentan que, lejos de lo que muchos puedan pensar, este tipo de frases ofensivas se dan en todos sitios y no deben ofender.