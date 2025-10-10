Arranca una nueva edición de la campaña de consumo "Vale +"

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, va a poner en marcha una nueva edición de la campaña ‘Vale +’, la sexta, que nuevamente estará destinada a los santanderinos, con una inversión municipal de medio millón de euros y un total de 46.000 vales.

Los ciudadanos podrán obtener hasta 100 euros gratis para destinar en compras en comercios de Santander (10 vales de 10 euros para comercios y compras superiores a 25 euros).

La regla de canje para cada vale será de 10 euros por cada 25 euros de precio de venta, de forma que el ciudadano que canjee el vale solo tendrá que pagar 15 euros más su vale, lo que supondrá un descuento del 40 por ciento en su compra.

“El Ayuntamiento vuelve a dar un paso al frente y se pone del lado de los comerciantes y de los ciudadanos, porque las campañas anteriores han dado resultados muy positivos”, ha subrayado Igual, y ha recordado que las cinco ediciones celebradas hasta la fecha han generado una facturación de 9,2 millones de euros en los establecimientos de la ciudad.

En la campaña de 2025, podrán participar ciudadanos empadronados en Santander y los vales se sortearán ante notario, para que sea más equitativo y puedan acceder todos los interesados, ya que antes sólo correspondían a las personas que los pudiesen descargar primero.

Los santanderinos y los establecimientos interesados podrán preinscribirse desde el próximo lunes, 13 de octubre, a las 11:00 horas, hasta el jueves 16, a las 14:00 horas, a través de la plataforma www.santandervalemas.com

El lunes 20 de octubre y después de cotejar los datos de las personas preinscritas, la Cámara de Comercio enviará a los ciudadanos inscritos su número para el sorteo de vales. El martes 21 se sortearán los vales ante notario en la Cámara de Comercio y se comunicará a los ganadores, además de colgarse en la web el listado de números premiados.

La campaña empezará el día 22, a las 12:00 horas, y terminará el 22 de noviembre. El procedimiento ya es conocido por los ciudadanos y muy cómodo, garantizando que los beneficiaros son todos santanderinos que van a consumir en comercios de su ciudad y, además, se evitan los inconvenientes de estar un ‘Día D’ a una ‘hora H’ frente a la pantalla actualizando constantemente el sistema.

Nuevamente, el programa estará gestionado en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria que se encargará de reintegrar a los establecimientos participantes los vales canjeados cada 15 días.