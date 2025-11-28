Aparece un vertido de más de 100 sacos de escombro en Sámano

Un vertido de más de cien sacos de materiales de construcción ha aparecido en el Barrio Ornás, en Sámano, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Castro Urdiales, que ha conocido este hecho a través de un aviso ciudadano.

En un comunicado, la Concejalía de Medio Ambiente ha informado que se tomarán las medidas oportunas para investigar la situación, identificar a los responsables y sancionarles.

En este sentido, ha recordado que las multas por este tipo de infracciones oscilan entre los 901 y los 45.000 euros.

También, que la Red de Puntos limpios del Gobierno de Cantabria, recoge gratuitamente este tipo de materiales.

El Consistorio ha advertido que el depósito de este tipo de residuos fuera de los cauces establecidos no solo genera un impacto negativo en el entorno, sino que supone una carga adicional para el servicio municipal de recogida de residuos, que afecta a su funcionamiento diario.

"Agradecemos la colaboración ciudadana por informar de este tipo de incidentes que afectan al medio ambiente y al entorno natural de nuestra ciudad y hacemos un llamamiento a la responsabilidad, para erradicar este tipo de infracciones", ha concluido el Ayuntamiento.