ANPE denuncia el retraso en la incorporación del profesorado interino al curso

ANPE Cantabria ha denunciado el retraso en la incorporación del profesorado interino al inicio del próximo curso escolar, que llegará "directamente" a las aulas para dar clase "sin poder participar en las importantes tareas" del comienzo del periodo lectivo, y ha pedido por ello explicaciones a la Consejería de Educación (PP).

Las incorporaciones están previstas para el 10 de septiembre en los colegios cuando las clases empiezan el día 8; y, en el caso de los institutos, llegarán a las aulas el 16 cuando el curso en secundaria lleve cinco días en marcha al iniciarse el 11.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que en la tarde de ayer tuvo conocimiento de unas instrucciones de inicio de curso enviadas a los equipos directivos de los centros públicos de Cantabria, que "no fueron publicadas en la web Educantabria junto al resto de instrucciones ni tampoco comunicadas a las organizaciones sindicales".

ANPE, tras "comprobar la autenticidad" del documento, ha denunciado que estas instrucciones "retrasan los actos de elección de vacantes sobrevenidas y sustituciones para el personal interino".

Ante ello, ha incidido en que "siempre" ha solicitado que el profesorado se incorpore "lo antes posible", y, en todo caso, "con tiempo suficiente para las "importantes" tareas de inicio de curso, lo cual, "ha sido respetado hasta ahora".

Y es que ha dejado entrever que las fechas de incorporación se retrasan, "de forma sospechosa", hasta después de los días de huelga convocados por la Junta de Personal Docente -8 y 9 de septiembre en colegios y 11 y 12 en institutos- como medida de protesta por la falta de acuerdo con el departamento que dirige Sergio Silva en la negociación de adecuación salarial del profesorado público cántabro.

Ante esta situación, el sindicato solicita a la Consejería que "explique" los motivos de este retraso en la incorporación del profesorado interino. Y, "en caso de tratarse de una decisión arbitraria", exige que se vuelva al calendario anterior, que "garantizaba la llegada de este profesorado antes del inicio de las clases y su participación en la preparación del curso escolar", ha concluido.