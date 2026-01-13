Por unanimidad

Ángel Pelayo, nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Será el primer cántabro en liderar esta institución en democracia

El Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha respaldado este lunes 12 de enero por unanimidad la propuesta de Ángel Pelayo como nuevo rector.

El nombramiento de Ángel Pelayo como nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que será el primer cántabro en liderar esta institución en democracia, será ratificado por el Consejo de Ministros.

Así lo ha avanzado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una publicación en la red social X. "Enhorabuena y mucho éxito en esta nueva etapa, en la que desde el Ministerio seguiremos impulsando una universidad pública como la UIMP, al servicio del conocimiento y el progreso", ha señalado.

La responsable de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado las gracias también al hasta ahora rector de la institución académica, Carlos Andradas, por su trabajo estos años.

