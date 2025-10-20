AMUCCAM lamenta que los programas de detección precoz "no funcionan correctamente" en Cantabria

La Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAM) ha lamentado que los programas de detección precoz, puestos en marcha en 1990 en España, en la actualidad "no funcionan correctamente" en Cantabria y ha señalado la necesidad de confiar en la cobertura de estos programas, en los que "nos va muchas veces la vida".

Así lo ha manifestado este lunes la presidenta de la asociación, María Antonia Gimón, que ha leído un manifiesto en el patio del Parlamento de Cantabria, junto a representantes de los grupos políticos, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama que se conmemora el 19 de octubre.

En el escrito, AMUCCAM ha defendido políticas de igualdad para que desaparezca cualquier discriminación en los derechos y deberes de las mujeres con cáncer de mama.

Asimismo, ha reivindicado que la investigación la innovación y la detección precoz sean una "prioridad" en el Sistema Nacional de Salud, y que éste disponga de registros poblacionales homogéneos y actualizados de cáncer.

En este punto, ha rechazado que exista cualquier limitación, exclusión o discriminación en las prácticas de detección precoz, así como en los diagnósticos, en los tratamientos, en la atención personalizada, y "menos aún si esa discriminación se debe al hecho de la residencia territorial".

Así, ha solicitado que los programas de detección precoz sean "homogéneos" en todas las comunidades autónomas en lo relativo a las edades de las mujeres que son convocadas, en los métodos de lectura e interpretación de las mamografías y en la evaluación de la calidad de esos programas, que "tendrían que adecuarse a las recomendaciones de la Unión Europea".

Finalmente, la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama ha reiterado la necesidad de tratamientos respetuosos e individualizados.

"Vamos a seguir reivindicando programas de cribado, avances científicos en las técnicas de diagnóstico y en las terapias y todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida de las personas que padecen o han padecido cáncer", ha sentenciado.