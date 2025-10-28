La AESAN alerta de la presencia de gluten en un lote de harina de trigo sarraceno sin gluten distribuido en Cantabria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una advertencia por la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de un lote de harina de trigo sarraceno sin gluten de la marca Organic Sac, distribuido en Cantabria y en otras comunidades.

El producto afectado es 'Harina de trigo sarraceno sin gluten', de la marca Organic Sac, con número de lote L133254218 y fecha de consumo preferente 28/10/26. Se presenta empaquetado, con un peso por unidad de 500 gramos y se conserva a temperatura ambiente.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

Tras haber conocido este hecho a partir de una alerta trasladada por las autoridades de la Comunidad Valenciana, el organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, ha puntualizado que no comporta "ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.