Incendios en Cantabria

Activos incendios forestales en Garabandal y en la cantera de Las Caldas y controlados en Pendes y La Jerrizuela

Pese a las fuertes rachas de viento que ha sufrido Cantabria durante las últimas horas, "la madrugada ha sido relativamente tranquila", según el director general de Montes

Europa Press

Santander |

Bomberos del 112 Cantabria actuando en un incendio forestal | 112 Cantabria

Cantabria tiene, en estas primeras horas de la mañana del viernes, incendios forestales activos en la localidad de San Sebastián de Garabandal, en Rionansa, y en la cantera de Las Caldas del Besaya, en Los Corrales de Buelna, y también requieren atención, aunque ya están controlados, los del pueblo de Pendes (Cillorigo de Liébana) y La Jerrizuela, en Los Corrales de Buelna.

El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha destacado que, "pese a las fortísimas rachas de viento que ha sufrido Cantabria durante las últimas horas, la madrugada ha sido relativamente tranquila".

En la jonnada del jueves se produjeron ocho incendios forestales y a estas horas solo requieren atención los cuatro mencionados.

Las previsiones de meteorología adversas alcanzan, por lo menos, hasta el próximo domingo, por lo que el Gobierno de Cantabria mantiene activo la totalidad del operativo de extinción de incendios forestales.

