Acción por Palestina convoca este viernes una cacerolada en Cabezón con motivo de La Vuelta

Acción por Palestina Cantabria ha convocado este viernes 5 una cacerolada en Cabezón de la Sal, localidad de la que partirá la 13ª etapa de La Vuelta a España, y que este jueves ha acogido el final de la 12ª.

Tras las acciones de protesta que se han llevado a cabo durante la etapa celebrada hoy entre Laredo y Cabezón, dentro de la campaña nacional de rechazo a la participación del equipo israelí y como muestra de solidaridad con Palestina, este viernes está previsto el despliegue de banderas y una cacerolada para denunciar "el uso del hambre que Israel utiliza como arma de guerra".

Esta acción se realizará a las 10.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de esa localidad, de la que partirá La Vuelta a las 12.00 horas.

Estos actos se están coordinando con otras organizaciones del Estado a partir de la Plataforma Boicot Deportivo a Israel, promovida por la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y Boicot Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS).