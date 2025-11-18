Corte parcial de la A-8

Un accidente de camión mantiene cortados los carriles izquierdos de la A-8 a la altura de Castro en ambos sentidos

La salida de vía de un camión mantiene cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos de la A-8 en el viaducto de Ontón

Europa Press

Santander |

Un accidente de camión en la A-8 a la altura de Castro
Un accidente de camión en la A-8 a la altura de Castro | DYA Cantabria

La salida de vía de un camión mantiene cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos de la A-8 en el punto kilométrico 140,9, en el viaducto de Ontón, en Castro Urdiales.

Como consecuencia, se están produciendo retenciones y en algunos momentos se complica la circulación, según informa la DGT en su página web.

Accidente ocurrido el lunes

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso del siniestro a las 12.15 horas y hasta la zona ha movilizado a los bomberos del Ayuntamiento de Castro, Guardia Civil, sanitarios del servicio 061 y personal de mantenimiento de carreteras. Además, ha informado de la situación al 112 del País Vasco.

El conductor, que no ha quedado atrapado, ha resultado herido. El vehículo se ha salido sobre la mediana afectando a los dos carriles izquierdos de la autovía, han informado fuentes del Servicio de Emergencias a Europa Press.

