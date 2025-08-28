Acaba la 'rave' de Roiz: 116 vehículos, 312 personas y 29 denuncias por drogas y alcohol

LEER MÁS Controles a la salida de la 'rave' ilegal en la cantera de Roiz

La Guardia Civil ha dado por finalizada la fiesta ilegal que se llevaba a cabo en la cantera de Roiz, en Valdáliga, desde el pasado viernes. Seis días después de su inicio, la 'rave' ha concluido tras abandonar el lugar un total de 312 personas, bien a pie o a bordo de 116 vehículos.

En este último caso, 29 conductores han dado positivo en los controles realizados por los agentes: 28 por el consumo de drogas y uno por bebidas alcohólicas, según el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

La fiesta carecía de autorización y fue convocada por redes sociales. Desde su comienzo, el pasado viernes, la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial, con agentes para cerrar los cinco accesos de la zona, que se ha mantenido hasta el desalojo total de los asistentes.

Preocupación por si se vuelve a repetir

El alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, sostiene que está preocupado porque “les haya gustado el sitio” y se vuelva a realizar una fiesta ilegal de este tipo.

Durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, González ve como una buena noticia que la Guardia Civil haya localizado a los organizadores del evento. Algo que ve como “normal”, ya que “el montaje que había no lo monta cualquier charlatán”. Además, según el alcalde, “son organizadores que tienen una infraestructura potente”.

"La Guardia Civil va a actuar desde el primer momento"

Una preocupación que comparte el delegado del Gobierno, Pedro Casares, porque "no estamos exentos de que vuelvan a intentarlo". Casares sostiene que "el mensaje está claro" y que "se lo van a pensar mucho para volver a hacer una fiesta" de este tipo porque "la Guardia Civil va a actuar desde el primer momento".

"Hoy sabe todo el mundo que quien esté dispuesto a hacer una fiesta ilegal en Cantabria vamos a actuar desde el primer momento", ha avisado Casares, para quien el "trabajo preventivo" de la Guardia Civil ha evitado que la fiesta fuera "de 1.000 ni de 2.000 ni como en otros sitios de España de 4.000, 5.000 ó 6.000 personas".