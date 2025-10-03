La A-67 estará cortada varios días entre el 2 y 18 de octubre por obras en los túneles de Gedo y Pedredo

La calzada sentido Santander de la autovía A-67 permanecerá cortada entre los puntos kilométricos 159 y 166, los días 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre, entre las 7.00 y las 20.00 horas, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios por los trabajos de asfaltado de los túneles de Gedo y Pedredo, en los municipios de Arenas de Iguña, Cieza y Los Corrales de Buelna.

No obstante, se permite la circulación por un carril en horario nocturno, de 20.00 a 7.00 horas, excepto para vehículos especiales con anchura superior a cuatro metros, que pueden circular los lunes, jueves y viernes entre las 20.00 y las 21.30 horas, debido a las limitaciones impuestas por las obras que se están llevando también a cabo en el viaducto de Marlantes.

Para asegurar la fluidez del tráfico se ha establecido un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para circular por la carretera N-611, con salida en el enlace 159 de la autovía A-67 y reincorporación a la autovía en el enlace de Somahoz en el kilómetro 166.

Así lo ha informado este jueves en nota de prensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que continúa avanzando con la ejecución de las obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67.