La A-67 se cortará desde este martes a la altura del túnel de Riocorvo en sentido Santander

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cortará desde este martes --a las 7 de la mañana-- el tráfico entre los kilómetros 172 y 176 de la A-67 en sentido a Santander a la altura del túnel de Riocorvo, en Cartes, que "previsiblemente" no se reabrirá al tráfico hasta el viernes 17 de octubre.

No obstante, se permitirá la circulación por un carril en horario nocturno de 20.00 a 7.00 horas, excepto para vehículos especiales con anchura superior a cuatro metros que podrán circular los lunes, jueves y viernes entre las 20.00 y las 21.30 horas, debido a las limitaciones impuestas en este mismo periodo por las obras del viaducto de Marlantes.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-611, con salida en el enlace 172 (Barros) de la A-67 y reincorporación a la autovía en el enlace de Cartes.

El objetivo de este corte es ejecutar los trabajos de extendido de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico en el túnel de Riocorvo, con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios e incrementar la durabilidad de la vía, según ha informado el Ministerio.

Con esta actuación, el Ministerio continúa con la modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la dicha autovía y en la carretera N-611. En total, este proyecto tiene un presupuesto de 31,3 millones de euros (IVA incluido) dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por los fondos europeos.