El 73% de los docentes cántabros alerta del aumento de agresiones del alumnado

El 73% del profesorado no universitario de Cantabria percibe un aumento de las agresiones verbales y/o físicas del alumnado, el porcentaje más bajo del país, ya que la media de nacional se sitúa en un 83,15%. Los principales niveles detectados han sido en Navarra (95,65%), Ceuta (92,59%) y Extremadura (90,48%).

Así se desprende del macroestudio estatal que ha presentado STEs-Intersindical sobre la situación educativa y el malestar docente, basado en más de 13.200 encuestas realizadas al profesorado de enseñanzas públicas no universitarias.

Desde el sindicato advierten de que estas situaciones se producen con una frecuencia creciente y afectan directamente al clima de trabajo en los centros. "La normalización de las faltas de respeto y las agresiones está generando un desgaste profesional cada vez mayor", señalan responsables sindicales.

El estudio también pone de manifiesto el impacto de las ratios elevadas en la calidad educativa. En Cantabria, el 90,56% del profesorado se muestra en desacuerdo con que el número de alumnos por aula permita atender adecuadamente a la diversidad del estudiantado, un porcentaje inferior a territorios como Cataluña (97,50%) o Madrid (95,41%) y que cuenta con el rechazo unánime de Euskadi (100%).

Desde STEs-Intersindical creen que esta situación "dificulta gravemente la labor docente y agrava los problemas de convivencia, especialmente en aulas cada vez más heterogéneas".

"Falta de reconocimiento y de respaldo institucional"

En relación con el reconocimiento social, el 91,11% del profesorado de Cantabria considera que las familias no valoran su trabajo, una percepción superior a la detectada en otros territorios -un 88,33% a nivel nacional- y que contribuye a aumentar la tensión cotidiana en los centros educativos.

Asimismo, el 91,56% de los docentes cántabros afirma no sentirse respaldado por la Administración educativa, un porcentaje elevado, pero inferior al de comunidades como Euskadi (95%), que refleja una sensación generalizada de desprotección ante los problemas de convivencia.

La información recabada por la encuesta deja además un dato destacado en Cantabria: el rechazo "masivo", del 95,11% a la burocracia, al considerar que resta tiempo para la labor docente.

En cuanto al salario docente, el 87,67% del profesorado cántabro considera que no es adecuado, situándose cerca de la media del país, que se sitúa en el 88,34%.

Desde el sindicato señalan que esta percepción está "directamente vinculada a la pérdida continuada de poder adquisitivo y a la falta de reconocimiento institucional de la labor docente".

Pese a este contexto, apuntan, el 64,78% del profesorado de Cantabria califica su trabajo como digno, una cifra que, aunque superior a media (54,60%), no oculta el deterioro general de las condiciones laborales.