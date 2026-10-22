Unos 60 especialistas participarán en un simulacro de rescate en una cueva de la comarca del Asón

Alrededor de 60 especialistas participarán este sábado en un ejercicio de espeleosocorro dirigido por el Gobierno cántabro en el interior de una cueva de la comarca del Asón.

La ubicación concreta y el alcance de la emergencia no se dará a conocer hasta la activación del operativo con el fin de evaluar la capacidad real de respuesta de los servicios de emergencia.

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno cántabro impulsa este ejercicio práctico, en el que los equipos intervinientes se enfrentarán a un escenario desconocido en cuanto, también, al número de personas afectadas para obtener tiempos de respuesta y reacciones reales, reproduciendo las condiciones de incertidumbre y evolución propias de una emergencia real.

En palabras de la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, el Gobierno cántabro quiere mejorar el dispositivo autonómico para este tipo de sucesos y este tipo de ejercicio resulta “fundamental” para comprobar y mejorar los tiempos de respuesta y analizar las particularidades que presenta la organización de un operativo de espeleosorro.

Según ha explicado Urrutia, es una de las operaciones de emergencia “más complejas y lentas, donde es necesaria una preparación técnica muy alta y especializada y con una gran cantidad de efectivos desplegados”, por lo que este tipo de ejercicios “son vitales para garantizar la supervivencia de los heridos y los propios rescatadores”.

En el simulacro, el Gobierno cántabro movilizará los medios reales que se activan en caso de un accidente en cueva, siguiendo la cadena de llamadas y movilizaciones reales. En concreto, se sumarán al operativo técnicos de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno cántabro, el Equipo de Intervención de Espeleosocorro de Cruz Roja, las federaciones cántabra y española de Espeleología, el GREIM de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) y miembros de las administraciones locales.