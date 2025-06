22.000 trabajadores de Cantabria están llamados a la huelga en el sector del metal

Las federaciones de Industria de CCOO, UGT y USO han denunciado "la absoluta falta de voluntad negociadora de Pymetal que ha quedado patente en la mediación" celebrada en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), que ha terminado sin acuerdo en la víspera del inicio de la huelga en el sector.

La huelga ha comenzado esta mañana con el corte de entradas a los polígonos industriales de Cantabria, como el de Guarnizo. La huelga continuará el 5 de junio y se convertirá en indefinida a partir del 9.

"Siempre dispuestos al diálogo"

Durante la mediación, el secretario general de la patronal llegó incluso a cuestionar si las centrales sindicales acudían "con ánimo de negociar", una afirmación sin base alguna. Los sindicatos han reiterado "que siempre han estado dispuestos al diálogo, pero desde la lógica más elemental: partir de la propuesta que la propia Pymetal trasladó a los centros de trabajo el pasado 7 de mayo, momento en el que más cerca estuvieron las posturas. Desde entonces, sin embargo, la patronal ha presentado propuestas cada vez más regresivas, recortando derechos y mejoras".

La patronal ha presentado propuestas cada vez más regresivas, recortando derechos y mejoras

“La lógica para cualquier proceso negociador es partir del punto más cercano al acuerdo y desde ahí hablar de las diferencias”, han recordado los sindicatos. “Pero esa lógica no aplica para Pymetal, que parece empeñada en llevar al sector de nuevo a la huelga, provocando a los trabajadores y trabajadoras con cada nuevo retroceso”.

Desde las organizaciones sindicales también se ha subrayado que solo exigen recuperar el poder adquisitivo perdido durante la vigencia del anterior convenio. “Cuando las cosas van mal, se pide esfuerzo a los trabajadores; y cuando van bien, también. No es de recibo. El sector está ganando dinero y no puede seguir sosteniéndose sobre los hombros de los que más han sacrificado”, han advertido.

"No es negociar, sino desmovilizar, retrasar y confundir"

Para CCOO, UGT y USO, la estrategia de Pymetal "no es negociar, sino desmovilizar, retrasar y confundir, actuando de mala fe y buscando que la huelga fracase, pero está logrando el efecto contrario. Las propuestas de los sindicatos no son un capricho, nacen de las necesidades reales del sector. Y Pymetal debe entender, otra vez por las malas, que negociar no es imponer”, concluyen.

Ante esta situación, los tres sindicatos han ratificado el calendario de huelgas y han hecho un llamamiento a secundarlas de forma masiva y a participar activamente en los piquetes informativos. “Ahora más que nunca, es el momento de defender unas condiciones laborales dignas y de hacer frente al juego sucio de una patronal que ha elegido el conflicto en lugar del acuerdo”, han sentenciado.