180 agentes de tráfico de Cantabria participan en la campaña de control para evitar distracciones al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha esta semana, del 6 al 12 de octubre, una campaña intensiva de vigilancia y control para evitar las distracciones al volante ya que son la causa el 18% de los siniestros viales y del 30% de los accidentes con víctimas mortales.

Por ello, hasta 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cantabria, junto a las policías locales, vigilarán todo tipo de distracciones tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano.

Además, a la vigilancia a pie de carretera, se sumarán los medios automatizados de los que dispone la DGT, con 245 cámaras instaladas en las carreteras de todo el país, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Y es que, según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023), los conductores españoles afirman tener baja consideración de respecto a los riesgos del uso del móvil.

Dicho estudio recoge que el 22,2% de los conductores españoles reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6 que sí lo usó; además, un 24,7 de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras conducía.

En esta misma campaña en octubre de 2024, en Cantabria se denunció a 202 conductores, 100 de los cuales fueron por conducir utilizando manualmente el teléfono móvil. Además, a lo largo de 2024 fueron denunciados en la comunidad un total de 1.432 personas por conducir utilizando el teléfono móvil.