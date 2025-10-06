Del 6 al 12 de octubre

180 agentes de tráfico de Cantabria participan en la campaña de control para evitar distracciones al volante

En 2024, fueron denunciados en Cantabria más de 1.400 personas por conducir utilizando el teléfono móvil

Alicia Real

Santander |

Agente de Tráfico en Cantabria | Guardia Civil de Cantabria

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha esta semana, del 6 al 12 de octubre, una campaña intensiva de vigilancia y control para evitar las distracciones al volante ya que son la causa el 18% de los siniestros viales y del 30% de los accidentes con víctimas mortales.

Por ello, hasta 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cantabria, junto a las policías locales, vigilarán todo tipo de distracciones tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano.

Además, a la vigilancia a pie de carretera, se sumarán los medios automatizados de los que dispone la DGT, con 245 cámaras instaladas en las carreteras de todo el país, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Y es que, según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023), los conductores españoles afirman tener baja consideración de respecto a los riesgos del uso del móvil.

Dicho estudio recoge que el 22,2% de los conductores españoles reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6 que sí lo usó; además, un 24,7 de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras conducía.

En esta misma campaña en octubre de 2024, en Cantabria se denunció a 202 conductores, 100 de los cuales fueron por conducir utilizando manualmente el teléfono móvil. Además, a lo largo de 2024 fueron denunciados en la comunidad un total de 1.432 personas por conducir utilizando el teléfono móvil.

