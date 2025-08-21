El 112 gestiona 95 incidencias por las intensas lluvias en el litoral, en especial en el arco de la Bahía

El Servicio de Emergencias 112 de Cantabria ha gestionado un total de 95 incidencias por las intensas lluvias registradas en el litoral regional, especialmente en la zona del arco de la Bahía de Santander y en los municipios de Santander, Camargo, El Astillero y Santa Cruz de Bezana.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno autonómico ha coordinado esas incidencias derivadas de un total de 183 llamadas recibidas entre las 7.30 y las 9.30 horas de este jueves.

Precisamente, en ese periodo horario estaba activa la alerta roja por lluvias que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había decretado a primera hora de la mañana hasta las 10.00 horas y, desde entonces, todo el litoral se mantiene en aviso naranja hasta las 15.00 horas con acumulaciones que pueden alcanzar los 90 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante la posible persistencia de intensas lluvias, el 112 ha instado a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Si se produjera cualquier tipo de incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.