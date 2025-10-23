El 112 recibe más 350 llamadas y gestiona más de 150 incidencias relacionadas con el fuerte viento en Cantabria

El 112 ha gestionado, entre las 07:00 y las 12:00, 305 llamadas de las que se han derivado 132 incidencias. Desde el inicio de los adversos han sido 357 las llamadas recibidas por el fuerte viento y 156 las incidencias gestionadas.
La mayoría se concentran en la franja litoral y se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado y postes de suministro eléctrico o telefónico caídos, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento de mobiliario urbano y afección de señalética.
Flota amarrada
Siguen los avisos
Estos son los avisos que quedan activos en Cantabria:
- Aviso NARANJA por COSTEROS hasta las 21:00 horas (viento oeste o noroeste fuerza 8, y olas de entre 5 y 7 metros), pasa a AMARILLO hasta las 06:00 de la mañana del viernes
- Aviso AMARILLO por VIENTO en el litoral hasta las 16 horas, rachas de hasta 90 km/h