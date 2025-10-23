Alerta roja por oleaje y amarilla por fuerte viento

El 112 recibe más 350 llamadas y gestiona más de 150 incidencias relacionadas con el fuerte viento en Cantabria

El 112 ha gestionado, entre las 07:00 y las 12:00, 305 llamadas de las que se han derivado 132 incidencias.

Alicia Real

Santander |

Temporal de viento y olas en Cantabria Santander
Temporal de viento y olas en Cantabria | NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

La mayoría se concentran en la franja litoral y se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado y postes de suministro eléctrico o telefónico caídos, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento de mobiliario urbano y afección de señalética.

Flota amarrada

Siguen los avisos

Estos son los avisos que quedan activos en Cantabria:

  • Aviso NARANJA por COSTEROS hasta las 21:00 horas (viento oeste o noroeste fuerza 8, y olas de entre 5 y 7 metros), pasa a AMARILLO hasta las 06:00 de la mañana del viernes
  • Aviso AMARILLO por VIENTO en el litoral hasta las 16 horas, rachas de hasta 90 km/h
