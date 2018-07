Denuncian por violación a tres jugadores del club de rugby Independiente de Santander

La policía investiga si se produjo un abuso sexual con penetración, que técnicamente no es violación por ausencia de violencia. La supuesta víctima es norteamericana y podría haber estado drogada. Los jugadores de rugby acusados por la joven ya no están en Santander, ya que volvieron a su país, Argentina, al terminar la temporada a principios del mes de junio. Según ha podido saber Onda Cero Cantabria, la joven prensentó la denuncia el lunes pasado, aunque los hechos habrían ocurrido hace veinte días en una vivienda particular en la calle Alta, donde se celebraba una fiesta.

Las diligencias no han sido trasladadas a los juzgados, según han indicado fuentes judiciales a Onda Cero.

Respuesta del Club

El Independiente Rugby Club sostiene que “desconocía los hechos” hasta ayer cuando fueron “informados por la Policía” para que colaborasen “en la localización de los implicados en la denuncia”.

En un comunicado, confirman que se trata “tres ex jugadores” y que se han puesto en contacto con la defensa de uno de ellos. Esa defensa les “ha informado que la denuncia está plagada de contradicciones, así como que la denunciante no ha presentado ningún parte de lesiones”.

Según ese comunicado “la denunciante es extranjera y ya no se encuentra en España”. Además, confirma que “la denuncia se hizo veinte días después de los hechos” y que el ex jugador “una vez hecha su declaración no ha sido detenido”.