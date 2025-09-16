Sara Vázquez: "Cierro un ciclo en Astillero"

Sara Vázquez cierra tres temporadas al frente de Astillero que han sido históricas. Analizamos con ella la Bandera de la Concha y su trabajo en el club azul. "No se ha valorado lo suficiente que seamos el único barco no vasco tanto en la máxima categoría como en la Bandera de la Concha. Este año pecamos de nuevas en las primeras regatas, pero luego hemos subido el nivel", explica. El equipo ha estado muy condicionado por la falta de una embarcación propia y la falta de recursos. "Después de tres años en Astillero cierro un ciclo, fue empeño mío poner en marcha este equipo, pero creo que vendrá bien un cambio", apunta en la entrevista.