Pereda y Sinfín esperan la vuelta del público a La Albericia

En el resto de comunidades autónomas, incluso con peores cifras sanitarias que Cantabria, ya ha regresado el público a los pabellones para ver los partidos de las máximas categorías del balonmano nacional: Liga Guerreras y Asobal. Charlamos con los presidentes del Uneatlántico Pereda y Liberbank Cantabria Sinfín sobre una posible vuelta del público a La Albericia.

Tinín Pastor, presidente del Pereda, se ha mostrado bastante crítico con la situación en algunos momentos de la pademia: “Personalmente no entiendo que se pueda ir al teatro o al cine con un 50% de aforo y no a un pabellón de 2.500 espectadores”. En el Liberbank Cantabria Sinfín esperan volver a abrir las puertas de La Albericia para el próximo 17 de marzo con la visita del Granollers. “Hablamos de meter 300 espectadores en un pabellón con 2.400 localidades y cumpliendo todas las normas: mascarillas, gel, alfombrillas, registro de asistentes y una gran distancia de separación”, relata Servando Revuelta. El máximo dirigente del Sinfín alabó la paciencia de sus socios, que no se han quejado pese a no poder ver apenas a su equipo.