Medhi Nafti: "La palabra proyecto es una mentira en el fútbol"

Entrenó la campaña pasada al Al-Khor SC y ahora se ha instalado en Jerez, antes vivía en Chiclana. El lunes dará una charla en el Hotel Santemar de Santander con motivo de las jornadas de actualización y reciclaje del comité de entrenadores de la Federación Cántabra de Fútbol. "He estado viviendo con la familia entre Catar y España, más en Catar este año, pero siguiendo mucho la Segunda División que es la categoría en la que más me he movido y estando preparado por si hubiese una llamada", comenta. Ha dirigido ya 84 partidos en esta división. Al Racing, líder, le ha visto muy bien y espera estar el domingo en El Sardinero para presenciar el partido ante la Cultural: "Tiene mucho mérito empezar así después del jarro de agua fría del curso pasado y la afición está respondiendo".

LaLiga Hypermotion es una auténtica trituradora de entrenadores, algo que ya no nos sorprende: "Se ha automatizado y parece que los clubes acabarán ya presupuestando que van a tener dos o tres entrenadores por temporada, se ve ya como algo normal, no digo que sea bueno. La palabra proyecto es una mentira en el fútbol, no da tiempo a que tu equipo tenga una seña de identidad salvo en contadas excepciones: Atlético, Barcelona o el Racing también ahora se está consiguiendo".

De estas primeras cuatro jornadas de Segunda División destaca varias cosas: "Me ha sorprendido sobre todo el número de expulsiones en estas primeras jornadas en LaLiga Hypermotion. También el número de goles. Es una categoría muy complicada y de partidos cerrados".