Mauricio Gómez viaja a Almería a sus 87 años

El domingo estuvo viendo el Racing-Real Oviedo en La Gradona, aunque no pudo aguantar todo el partido de pie. "Me siento muy querido por la afición. Me aprecian y me quieren. Estoy muy orgulloso de eso. Es algo mejor a que me haya tocado el Gordo de la lotería", dice.

Mauricio Gómez sueña con el ascenso a Primera y por eso estará en Almería apoyando al equipo. "Ya sé que es una paliza, pero del Racing al cielo. Ya tengo a mi señora allí y yo también. Tenemos que ganar como sea", explica el abonado número uno.