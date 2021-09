El defensa del Racing Eneko Satrústegui comenta la previa del partido ante el Racing de Ferrol: "No hay ansiedad, hay ganas por conseguir los primeros puntos a domicilio". El futbolista rectifica sus palabras en su presentación con el club santanderino en las que decía que no venía aquí para jugar como lateral. "Dije eso porque así me lo había comentado el entrenador, pero jugaré dónde me ponga él y hay que adaptarse a todo", explica.

Repasamos la actualidad del hockey hierba con Óscar Barrena.