El Racing se centra en su partido al margen de todo lo demás y quiere ofrecer a su afición una gran fiesta de ascenso en un estadio lleno hasta la bandera. La resolución del Juez de Competición no cambia nada porque el Deportivo recurrirá e incluso si los gallegos no ganan el sábado la idea del club santanderino es salir a ganar el partido, aunque no fuese necesario para ascender. Analizamos al rival y el encuentro con Sergio Tolosa.