Más de uno Cantabria. Deporte 14/12/2020

El Racing ha reforzando su protocolo anti Covid formando grupos burbuja dentro de la plantilla para evitar otro confinamiento al completo de la plantilla. El centrocampista del Racing Isaac Nana cree que estar 10 días en casa no ha pasado tanta factura al equipo como se esperaba. El ghanés no se queja de los dos campos de hierba artificial en los que tendrá que jugar el equipo santanderino esta semana: “En mí país he jugado en sitios perores, no puede ser una excusa”.

Analizamos la jornada de Segunda B con nuestro ojeador Sergio Tolosa con especial atención al Alavés B 3 – Laredo 0.

El Independiente cayó ante el VRAC en San Román, el colista poco pudo hacer ante el líder de la élite del rugby: 14-40 fue el resultado final. EL Voley Textil ganó 3-1 al Río Duero Soria y el Sinfín empató a 28 en Aranda, colista de la ASOBAL.