Juanjo Leiva: "La calidad del entrenamiento ha crecido mucho"

"El año pasado fue un año de aprendizaje. Tenemos un staff más grande y hemos recuperado a gente de otros años que se ha adaptado muy bien", explica. Este sábado disputan el último amistoso en Getxo y el 4-5 octubre empiezan la temporada en Oviedo. Leiva hace referencia al nuevo convenio con el Besaya RC que ha dado más amplitud a la plantilla y a la labor de captación de antiguos jugadores que estaban en Cantabria y que habían disputado la máxima categoría. "Vamos a ir paso a paso, tenemos cuatro rivales ante rivales que podemos considerar de nuestra liga, así que queremos hacer un cuatro de cuatro", apunta.