Herrero Lon: "Como entrenador cambia la perspectiva y todavía me sorprendo"

La marcha de Rubén Garabaya a un equipo de Champions este verano aceleró la retirada de Herrero Lon como jugador y su paso al banquillo como entrenador. Con 964 goles y 378 encuentros en la máxima categoría y muchos más en la segunda división todavía se le hace todavía raro su nueva faceta: "Todavía algún día cogía la mochila con la ropa para ir a entrenar de manera inconsciente, los jugadores con los que he jugado antes han aceptado bien la transición y eso hace que sea todo más fácil".

Después de caer la campaña pasada en la final a cuatro de los play-off de ascenso no quiere marcar un objetivo al Sinfín para este curso: "Tenemos una plantilla competitiva y compensada y debemos hacernos fuertes con la gente de casa con tres o cuatro fichajes. No nos marcamos un objetivo de quedar en una u otra posición. Este es un club muy familiar y que la gente se sienta involucrada más allá de los resultados".