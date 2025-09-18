Guillermo Nieto: "Esta temporada no descarto pelear por el ascenso"

En octubre arranca la temporada para el Cormorán RC con la novedad de un convenio con el Besaya que dará más fondo de armario a la plantilla y a la base. Una colaboración histórica para el rugby cántabro. "La Federación Española lo recoge como una filiación y nos ayudará mucho por si ocurre lo del año pasado con la plaga de las lesiones y también a los equipos menores o al Sub-18. Con este proyecto nos beneficiamos los dos clubes", explica Nieto.

Guillermo Nieto es muy optimista para este curso: "Esta temporada ha vuelto a jugar gente muy importante que jugó en la máxima categoría con Independiente y tenemos un equipo más veterano y con más experiencia, además mantenemos la base del año pasado. No te voy a decir que el objetivo es ascender, que sería muy loco, pero no me quito la idea de jugar una fase de ascenso. La temporada pasada fue muy dura, empezamos muy bien ganando todo, pero después del partido de Gernika con cuatro o cinco lesionados graves nos lastró ya todo el años. Fue un fin de semana negro. Nos quedamos con un sabor de boca agridulce. Teníamos un equipo corto, pero con muy buena base y nos tocó este tema de las lesiones".