Un grupo de deportistas pelean por el acceso a la rampa de La Fenómeno

Un grupo de deportistas han creado una plataforma y proponen al Ayuntamiento de Santander una solución. Con un parquímetro que funcione fuera de la temporada turística no se necesita modificar el proyecto aprobado y ellos suelen realizar sus actividades más en invierno y los días desapacibles. Además del alto numero de usuarios de la rampa consideran que son un atractivo para mucha gente que se detiene a obsérvalos. No han recibido respuesta de la alcaldesa y por eso se han movilizado.

Coti Valdés nos explica la situación: "Tenemos la mejor zona del norte para este tipo de deportes, pero sin accesos tendremos que irnos a Somo o Pedreña. El Ayuntamiento nos dice que dejemos el equipo y nos marchemos a aparcar, pero ese material vale mucho dinero y no parece una opción viable. Las otras dos rampas que quedan, la del CEAR y la de la Mundial de vela, tampoco tienen acceso para vehículos. La solución que propusimos hace un año con un parquímetro fuera de la época turística podría ser viable, pero no nos han contestado".

Los usuarios habituales son numerosos, incluso gente que llega desde otros puntos del norte y solamente piden poder pagar por aparcar cuando no sea verano. El proyecto deja la zona como una gran explanada con un pequeño anfiteatro para actividades al aire libre.