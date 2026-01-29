Facu González: "Cada partido de esta liga te lleva al límite"

El Racing es líder y Facu González fue elegido dentro del once ideal de LaLiga Hypermotion de la pasada jornada junto a Peio Canales y Pablo Ramón. El uruguayo, cedido por la Juventus de Turín, jugó la temporada pasada con el Feyenoord prestado por el club italiano. La Segunda española es una categoría muy exigente, algo que destaca: "Me ha sorprendido para bien, cada estadio es un espectáculo pero no hay nada como El Sardinero, y el nivel es muy alto. Cada partido es un mundo en esta liga y seguro que lo de Granada es otra guerra".

Con Pablo Ramón hace pareja en el centro de la defensa y también es habitual verles fuera ya que se han hecho muy amigos: "Tenemos muy buena relación con el equipo, pero con Pablo más y nos juntamos también fuera de la cancha y eso se nota en el campo también. Estuve ocho años en el Espanyol y hablamos de ese pasado perico, pero estamos muy centrado ahora en el Racing". En Santander está muy a gusto y el Racing tiene opción de compra obligada en caso de ascenso: "Me centro en el día a día, aunque el ascenso lo queremos todos. Tenemos muchas ganas de seguir dando ilusiones a los aficionados".

El defensa ha logrado aquí la continuidad que no tuvo en los Países Bajos: "Estoy muy contento de tener continuidad y eso me ayuda a elevar el nivel y seguir aprendiendo y mejorando. Estoy muy a gusto, contento y centrado en el Racing. Los cuatro centrales y los que pueden jugar en ese puesto están rindiendo muy bien. Es una competencia sana y esa es la clave". De su paso por el Feyenoord recuerda haber marcado a Haaland, al que "impresiona tener en frente, aunque fueran solamente unos minutos en Champions".

Facu, campeón del Mundial Sub-20, piensa en el Mundial absoluto de este verano. Bielsa ya le llevó a un partido, aunque no llegó a saltar al césped: "Ir al Mundial no deja de ser un sueño, mi mentalidad es pensar en Granada y no pensar más allá. Tengo que seguir mejorando y trabajando para tener alguna posibilidad. Uruguay es un país chico y están pendiente de todos los que estamos fuera. Sigo trabajando y con los pies en la tierra".