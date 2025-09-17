Enrique Conde: "El triatlón tiene un componente de épica total"

Este domingo 21 se desarrollará el Triatlón Ciudad de Santander con 750 atletas de 13 nacionalidades, récord de participación hasta la fecha y máximo fijado. "Ha sido una locura este año y hemos tenido que cortar las inscripciones dejando a 200 personas en lista de espera. Hubiésemos llegado a mil, pero aquí buscamos cuidar mucho al triatleta", explica Conde que prefiere mimar a los que vengan y cuidar cada detalle. La prueba estrena un dorsal solidario para que participen las empresas por relevos. Se esperan unas 3.000 personas que vienen de fuera. "El triatlón tiene un componente de épica total, de reto. Es un deporte muy bonito y variado. La gente se apunta para conseguir terminar", apunta.

El Triatlón Ciudad de Santander, una prueba de distancia olímpica (1.500 metros, 40 km y 10 km) situará la salida de la prueba en la duna de Zaera, donde comenzará con el segmento de natación y donde además se instalarán los boxes, junto al aparcamiento del Palacio de Festivales. La espectacular salida será a las 8:15 para el medio Iron Man y las de las 10:30 horas es la salida de la distancia olímpica, que tendrá 550 participantes.