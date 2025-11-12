CICLISMO FEMENINO

Empieza el curso el Cantabria Deporte Río Miera

Roberto San Emeterio, coordinador del equipo, hace balance de la temporada pasada y nos da la clave del curso 2026

Fran Díez

Santander |

El equipo cántabro inició la nueva temporada, séptima en la élite, con una concentración en Hoznayo para hacer equipo. Roberto San Emeterio, coordinador del equipo, hace balance del curso pasado y cuenta qué espera de la nueva temporada. El club cántabro formó parte de 2020 a 2023 del UCI Women's Continental, la segunda máxima categoría femenina a nivel mundial, y fue el primer equipo español con estructura femenina desde las escuelas a la élite.

Desde su fundación en 2005 en Meruelo recogiendo los esfuerzos del Club Ciclista Noja este club no ha dejado de crecer y de llevar el nombre de Cantabria por muchos países. Roberto San Emeterio repasa los éxitos del curso pasado y nos comenta las dificultades que afrontarán en 2026.

