Empieza el curso el Cantabria Deporte Río Miera

El equipo cántabro inició la nueva temporada, séptima en la élite, con una concentración en Hoznayo para hacer equipo. Roberto San Emeterio, coordinador del equipo, hace balance del curso pasado y cuenta qué espera de la nueva temporada. El club cántabro formó parte de 2020 a 2023 del UCI Women's Continental, la segunda máxima categoría femenina a nivel mundial, y fue el primer equipo español con estructura femenina desde las escuelas a la élite.

Desde su fundación en 2005 en Meruelo recogiendo los esfuerzos del Club Ciclista Noja este club no ha dejado de crecer y de llevar el nombre de Cantabria por muchos países. Roberto San Emeterio repasa los éxitos del curso pasado y nos comenta las dificultades que afrontarán en 2026.