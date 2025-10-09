Cristian Portilla: "Son mis dos equipos favoritos"

Para el cántabro Cristian Portilla un duelo entre el Sporting y el Racing resulta siempre muy especial porque pasó por ambas canteras y llegó a debutar en la máxima categoría de la mano de un mito como Manolo Preciado. "Son mis dos equipos favoritos, viví cosas maravillosas en ambas ciudades y me trataron muy bien. Para mí son muy especiales las dos ciudades y los dos clubes, mis favoritos de todos los que he conocido", explica. Y eso que ha pasado por muchos... En España y fuera. Diecinueve equipos hasta en ocho países, además de haber sido internacional en categorías inferiores.

Antes de un Sporting-Racing es obligatorio hablar de Manolo Preciado. "Su nombre y su recuerdo sale cada día, siempre, por un lado o por otro, en una charla de fútbol o alguna anécdota. Se ganó a pulso ese cariño que le tiene la gente como profesional y persona", recuerda Cristian Portilla. En el filial del Sporting estuvo a las órdenes de otro mito, Abelardo, y también recuerda con mucho cariño a Quini que le sirvieron para impregnarse de todo lo que es Mareo".

Sobre el encuentro del domingo comenta que "el Sporting llega penalizando en el ánimo por esas cinco derrotas seguidas, pero en un partido así, que es especial aunque no sea un derbi, puede ocurrir cualquier cosa. Lo he vivido desde dentro y sabes que es algo distinto. No sé si cambiarán la dinámica el domingo, no me puedo mojar, pero seguro que es un partidazo y disfrutamos de un buen ambiente. Allí estaré para verlo". Lo que sí espera el santanderino es que ambas instituciones regresen a Primera: "Por masa social, ciudad, historia, estadio... Tienen que estar ahí, peor se decide en el césped y a veces te metes en Segunda y no sales. Les ha pasado a Oviedo o Zaragoza. Ojalá que se pueda cumplir ese sueño lo antes posible para ambas aficiones".

Además de su trabajo como agente FIFA sigue cerca del trabajo de formación con Munitis LAB: "Empezamos la segunda temporada con la escuela en dos Ayuntamientos y la acogida está siendo muy buena con un 30% más de alumnos nuevos. Las familias y los niños están muy contentos. y es más que una escuela de perfeccionamiento. Intentamos hacer más que tecnificación, es todo lo que engloba el fútbol y lo humano, el respeto... Es lo que más nos importa". Seguro que Cristian también enseña el extraordinario golpeo de balón que tenía con la zurda: "Seguro, todo es trabajable".