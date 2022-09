Cantabria en la onda 05/08/2022

La presentación de Jorge Pombo, el último fichaje del Racing, estaba marcada por la presencia de Mikel Martija, el director deportivo, que tenía que valorar el final del mercado de fichaje. "No hemos escatimado ni esfuerzo ni dinero, hemos gastado lo que teníamos en la plantilla, unos siete millones de euros", explicó el directivo vasco. No hay de momento ni ratificación ni ultimátum para Romo, Martija le trasladó su apoyo para conseguir en Gijón una victoria que no cambie todo. "No todo ha sido tan negativo", declaró pese a tener al equipo colista y sin haber marcado un gol.

Escuchamos a Fernández Romo tras el partido en Tenerife y analizamos la jornada con Sergio Tolosa y Juan Ventayol.