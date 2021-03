Siete personas han dado positivo en Cantabria después de vacunarse

La residencia San Candido registra uno de esos 7 casos confirmado de un contagio después de recibir la vacuna contra el coronavirus. Así lo ha contado en ‘Más de Uno Cantabria’, Gema de la Concha. La presidencia de Lares y directora de San Candido pide pruebas de anticuerpos para todos los residentes y trabajadores de Cantabria. Una radiografía serológica para seguir avanzando en la desescalada de las residencias cántabras.

Los positivos después de recibir la dosis no quieren decir que la vacuna no sea efectiva. Según cuenta Salud Pública a Onda Cero, que el residente de San Cándido fuese asintomático quiere decir que es eficaz. Eso sí, Sanidad insiste en que la vacuna no es efectiva al 100% frente a la infección, pero sí hace los síntomas sean menos graves.