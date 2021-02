Noticias Mediodía Cantabria 25/02/2021

La Delegación del Gobierno ha recibido cinco comunicaciones para celebrar actos en la calle el 8M, uno en Torrelavega y cuatro en Santander: pasacalles, ruta en bici y concentraciones. La delegada Ainoa Quiñones recuerda que manifestarse es un derecho fundamental y apela al sentido común. Dice que en los últimos meses se han celebrado manifestaciones de distintos sectores y no hay porqué poner el foco en el 8M.

El presidente Miguel Ángel Revilla opina que no es el momento y no piensa ir a ninguna manifestación, mientras el vicepresidente Pablo Zuloaga no es partidario de inundar las calles de manifestantes para reivindicar los derechos de la mujer el 8M.

"O abrimos todos o nadie. No puede ser una Torre de Babel". El presidente de Cantabria habla así ante la posible reapertura de fronteras autonómicas con motivo de la Semana Santa.

A pesar del cierre perimetral el transito entre Euskadi y Cantabria es frecuente, sobre todo por motivos laborales. Sin embargo, solo uno de cada diez desplazamientos no está justificado, aunque algunos se empeñen en dar escusas bastante peregrinas.

El 20% de la población que vive de alquiler en Cantabria destina más del 30% de sus ingresos a pagar esa renta, según el informe que ha realizado CCOO.

El ascensor que une el Pasaje de Peña con la calle Alta, con parada en Fernández de Isla, ya está funcionando, en Santander.

El Ayuntamiento de Polanco fomentará la natalidad con ayudas de 600 euros.