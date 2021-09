Noticias Mediodía Cantabria 21/09/2021

A partir de mañana está prohibido cazar lobos en todo el país, salvo si la justicia admite las medidas cautelares de suspensión que Galicia, Asturias, CyL y Cantabria van a pedir en la AN, porque las cuatro comunidades van a recurrir. Tal y como había anunciado, el Consejo de Gobierno aprobará el jueves el recurso contra la orden ministerial que publica hoy el BOE incluyendo al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE). Cantabria, según ha anunciado el consejero Guillermo Blanco, seguirá aplicando el Plan de Gestión del Lobo y si la AN no suspende la orden como medida cautelar aplicará su excepción para controlar ejemplares.

Ascan Geaser recurrirá ante la justicia la resolución del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Santander. Aunque para el portavoz de la Junta de Gobierno de Santander, Javier Ceruti, la situación ideal respecto a este servicio sería que la adjudicataria aceptase la resolución del contrato, Onda Cero avanza que habrá recurso judicial.

La UC inaugura el nuevo ciclo ‘Investigadores en clave de género’, dentro del Campus Cultural, se inicia con una ponencia del teólogo Juan José Tamayo.