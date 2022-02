Noticias Mediodía Cantabria 17/02/2022

El Polígono de La Pasiega y el Museo de Prehistoria serán una realidad y estarán financiados casi íntegramente por el Estado. Así lo asegura el presidente Miguel Ángel Revilla que mantiene que da igual quien lo financie y sostiene ahora que ya intuía la falta de fondos europeos para estos proyectos. El presidente lo ve como una pequeña decepción pero no como un fracaso ya que este año La Pasiega y el MUPAC reciben 22 millones de euros de los presupuestos del Estado con el compromiso de más anualidades.

El PP critica que los fondos europeos pasan de largo por Cantabria. Su portavoz, Iñigo Fernández, mantiene que se trata del mayor fracaso de la historia de Cantabria. Ciudadanos cree que es el mayor ridículo de la historia de la comunidad. Su portavoz, Félix Álvarez, no entiende la visión paleta y provinciana de la economía que tiene el presidente Revilla. Vox no ve creíble que el presidente Revilla no viera lo que estaba sucediendo con los fondos europeos como explica su portavoz Cristobal Palacio. ç

RENFE recuperará el próximo 6 de mazo todas las frecuencias entre Santander y Valladolid, mientras anuncia que a partir del domingo el cercanías que une Santander con Liérganes reducirá frecuencias y aumentará la duración del trayecto por el nuevo sistema que está implantando.