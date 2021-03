Noticias Mediodía Cantabria 08/03/2021

Las mujeres ganan menos dinero porque cuidan más y eso es así porque no existe de una red de servicios públicos suficiente para atender las necesidades de cuidados de las personas y la falta de corresponsabilidad. Las cántabras cobran de media un 25% menos, y una de cada cuatro reconoce que no trabaja fuera para cuidar a un familiar mientras en el caso de los hombres no llega al 2%.

Aumenta el número de hospitalizados por coronavirus. Las últimas horas dejan un fallecido, 44 casos nuevos y 73 personas hospitalizadas con 24 en la UCI. En Cantabria, además, se han puesto 70.000 vacunas. El presidente, Miguel Ángel Revilla, destaca que la inmunización se nota en las residencias y ahora es turno de los docentes.

De cara a Semana Santa, el presidente de Cantabria espera un control policial para evitar el incumplimiento del cierre perimetral. Aunque no se puede llegar a todas las vías, Revilla pide un esfuerzo para tener buen verano.

El Ayuntamiento de Santander ha abierto el plazo para solicitar becas de guardería para este año 2021, que cuentan con un presupuesto de 264.000 euros, ampliables si fuera necesario, según el concejal Alvaro Lavín.

La Guardia Civil investiga a un individuo de 40 años que arrojó ocho cachorros de perro a un contenedor de basura, en Ramales. La mitad de los mestizos labrador murieron y los demás están en una protectora de animales.