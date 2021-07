Noticias Mediodía Cantabria 05/07/2021

Con todos los indicadores disparados los casos siguen creciendo, aumenta la presión en atención primaria y se empieza a notar en los hospitales: hay mas ingresos y Valdecilla ha tenido que reabrir la UCI, después de una semana cerrada. La incidencia a 14 días supera los 300 casos, que en el caso de los menores de 30 años se multiplica por cuatro. La situación es preocupante pero no quita el sueño al presidente Revilla que insiste en la repercusión del contagio en jóvenes no acaba en hospital y fallecidos. Afirma que no es una cosa de Cantabria que esta incidencia le va a tocar a todo el mundo y que Cantabria es una región segura a la que invita a venir a todo el mundo.

Santander pone en marcha la campaña "Santander Vale + En Forma", que distribuirá 2.300 vales de 50 euros, que generarán una inyección directa de 115.000 euros en los establecimientos adherido.

El Gobierno `pone en marcha una campaña de promoción de la leche de Cantabria para fomentar su consumo y reclamar un precio justo, con la imagen de la jugadora de baloncesto Laura Nicholls.

La Guardia Civil detiene a tres personas por secuestrar a un vecino de Santoña al que tuvieron cuatro días enjaulado en la cabaña de Rasines.