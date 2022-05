04 de mayo de 2022

Noticias mediodía Cantabria 04/05/2022

Difícil pero no imposible. Así ven Revilla y Buruaga el acuerdo sobre la nueva Ley del Suelo. Buruaga cree que el Gobierno no se lo pone nada fácil para pactar la futura Ley del Suelo, la norma que determina donde se puede o no construir, por ejemplo.