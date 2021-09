Noticias Mediodía Cantabria 01/09/2021

Prolongar el verano y hacer del otoño una estación atractiva, es el objetivo de la campaña de promoción turística ‘Cantabria, abierto por vacaciones', que pone el marcha el Gobierno. La campaña consiste en descuentos de un 70% para acceder a las instalaciones de Cantur por alojamiento y va del 15 de septiembre al 7 de noviembre.

El presidente Miguel Ángel Revilla dice que no tiene datos para pensar que la UIMP haya perdido calidad como opina el PP, aunque entiende que la situación sanitaria con las restricciones limita la actividad. Respecto al conflicto de Noja, el presidente de Cantabria está convencido de que no se repetirá, dice que no puede repetirse y pide mas efectivos para las zonas turísticas.

Las llamadas de socorro han descendido este verano por las condiciones meteorológicas. El servicios del 112 ha atendido un 20% menos de incidencias respecto al año pasado cuando se batieron records.