Noticias Mediodía Cantabria 01/03/2021

Cantabria baraja retrasar el toque de queda hasta las 11 de la noche como avanza el presidente Miguel Ángel Revilla. Petición de los hosteleros que el miércoles podría comenzar a abrir parte del interior de sus locales. Si los datos se mantienen en el nivel 2 de alerta, mañana se publicará una nueva resolución en el Boletín Oficial para que la apertura sea efectiva el miércoles como explica el vicepresidente Pablo Zuloaga.

Cantabria ha registrado 39 casos nuevos, sube la hospitalización pero baja el número de ingresados en la UCI y baja también la incidencia acumulada hasta situarse en los 140 casos por 100.000 habitantes. La mejora de los datos sigue sin dejarse notar claramente en las Unidades de Cuidados Intensivos de Cantabria, donde notan que sus pacientes son personas más jóvenes que al comienzo de la pandemia.

Cantabria recibe más de 14.400 dosis de las tres vacunas disponibles. Se sigue con los mayores de 80 años, prevé vacunar a policías locales, policías nacionales y guardias civiles menores de 55 años y planifica la vacunación de los docentes cántabros la próxima semana. El orden será primero la Educación Especial e Infantil, Primaria y después el resto de etapas educativas hasta vacunar alrededor de 14.000 personas menores de 55 años que trabajan en el ámbito educativo en Cantabria. Los mayores de 55 años tendrán que esperar a final de mes.

Este fin de semana la guardia civil ponía cerca de 100 multas en Castro Urdiales por no cumplir las medidas sanitarias frente al coronavirus. Multas relacionadas con el no uso de la mascarilla, sobrepasar el número de personas que pueden reunirse, no cumplir la limitación de horario nocturno o no respetar la limitación de entrada en Cantabria.

La etapa de Educación Infantil en Cantabria ha perdido más de 3.800 alumnos en los últimos 7 años, con una bajada del 19% de matriculados en los primeros años del sistema educativo cántabro.

Torrelavega, Potes, Laredo, Comillas y Santander acogerán los actos de celebración del Año Cultural Gloria Torner. La artista cántabra será protagonista de una exposición que albergará una treintena de sus obras.