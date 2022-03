Noticias Cantabria Matinal 7.20h 07/03/2022

Las ONGs cántabras piden que no se lleven a cabo acciones individuales de recogida y traslado de refugiados ucranianos. La Coordinadora Cántabra de ONGD pide que se evite toda acogida que no sea coordinada para no colapsar el sistema de acogida y refugio de la comunidad. Un sistema que se activará esta semana en Cantabria con la reunión del Comité de Coordinación.

Cantabria activará esta semana, por primera vez, el Plan de Acogida y Refugio creado en 2017. La comunidad además reunirá esta semana al Comité de Coordinación de Ayuda Humanitaria y Refugio para abordar el apoyo a Ucrania y la llegada refugiados.

La empresa Forgings and Castings de Reinosa comienza esta semana a negociar un ERTE por causas productivas y económicas, con medidas de "ahorros productivos y de flexibilidad laboral". Además, la dirección de la empresa ha avanzado que parará esta semana la Acería y Fundición por el coste de la energía y las materias primas, agravado por la invasión de Ucrania. La planta parará desde mañana martes hasta el 15 de marzo y lo hará de manera inminente por la situación de gravedad e inasumible que dice vivir la dirección de la fábrica.

La Pasiega, el MUPAC y la protonterapia volverán a ser temas del día este lunes en el Pleno del Parlamento con varias propuestas y preguntas.

Las mujeres con pensión contributiva en Cantabria cobraron de media 497 euros menos que los hombres. Y más de la mitad de las personas con pensión contributiva en la región en 2021 eran mujeres. Son datos destacados por el sindicato CCOO.

La Audiencia de Cantabria juzga hoy a un hombre acusado de aprovechar su condición de monitor en una ludoteca para abusar de una menor, por lo que la Fiscalía pide una condena de seis años de prisión.