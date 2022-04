Noticas Cantabria Matinal 8.20h 13/04/2022

Así lo determina el mapa de exclusión eólica que permite el desarrollo de la energía del viento en el tres por ciento de la superficie de la región. "Que se puedan poner generadores no quiere decir que vayan ya con autorización", advierte el consejero Gochicoa. Los proyectos deberán cumplir todos los trámites.

La Consejería de Educación ha aprobado el calendario escolar para el próximo curso 2022-2023, que comenzará el 8 de septiembre en Infantil y Primaria y el 9 en ESO, Bachillerato y FP, y concluirá el 23 y 26 de junio, respectivamente. El curso tendrá 175 días lectivos, con cinco periodos lectivos y cuatro de descanso. Según Educación, el calendario mantiene la estructura bimestral con periodos lectivos "equilibrados".

Las familias agrupadas en la FAPA y la Concapa señalan que el proyecto de Ley del Juego, que no se ha consensuado, llega tarde y debería ser mas restrictiva respecto a distancia entre locales. Juez archiva la querella de Ascan Geaser contra el Ayuntamiento de Santander porque no aprecia delito en la resolución del contrato. El juez entiende que la actuación del interventor municipal en ese informe "no es constitutiva de delito". "No se acredita que se excediera de sus competencias ni que actuara fuera del marco legal.

El auto se puede recurrir.