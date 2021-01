María Dolores Luzuriaga, primera cántabra en recibir la vacuna de Pfizer completa

"No tuve ningún efecto secundario, no sentí nada, ningún rechazo. Como si no me la hubiera puesto", dice la usuaria del CAD de Cueto que se ha convertido en la primera cántabra en recibir la dosis completa de la vacuna de Pfizer.

Luzuriaga tiene 72 años y es usuaria del Centro de Atención a la Dependencia de Cueto y extrabajadora del Servicio Cántabro de Salud. "Un ejemplo a seguir" para la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, cuando fue la primera en ponerse la vacuna contra el coronavirus en Cantabria.