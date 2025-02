Pernía (PRC): "Hubo malestar por las formas de Guillermo Blanco"

El regidor regionalista considera que el lobo es el principal problema de municipios rurales como el suyo, donde la ganadería corre serio riesgo de desaparición por la presencia de manadas de lobo en el entorno del casco urbano. Además, reivindica que sea el Hospital Tres Mares de Reinosa y no Sierrallana quien realice el servicio asistencial de atención hospitalaria domiciliaria en las cuatro Corporaciones de los valles de Iguña y Anievas. "Han sido los propios profesionales quienes se han ofrecido a realizarlo, así que habrá que escucharles y ayudar, de paso, a la Consejería de Salud en este asunto, porque así se puede aliviar a Sierrallana".

Sobre el futuro del PRC, Pernía se ha referido a la reciente reunión de 65 líderes locales celebrada en Puente Viesgo el miércoles de la semana pasada para hacer constar el malestar por la candidatura de Guillermo Blanco como hipotético sucesor de Miguel Ángel Revilla. "Me pareció una reunión de una libertad maravillosa que no había visto nunca. Habló todo aquel que quiso. Fue un encuentro espontáneo con gente de todo ámbito. No hay nada contra Guillermo Blanco, sino contra las formas. Hay que ver quién hizo que todo esto trascendiera. Convocaremos un Congreso para ver cómo se hacen las primarias (voto abierto o por delegados) y que cada uno vote a quien quiera, pero primero hay que ver cómo lo hacemos (...) La única ideología del PRC es Cantabria. Cualquier persona que pueda llevar adelante el partido, tendrá mi apoyo".