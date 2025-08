Pedro Casares:" Ya sucedió hace un año y aquí nadie ha hecho nada"

En su primera entrevista después de ser nombrado delegado del Gobierno y cuestionado sobre la polémica del macrobotellón en el Puntal donde desde el gobierno se le ha interpelado directamente exigiendo responsabilidad a la delegación, Casares ha recordado que "no estaba su nombramiento en el BOE y ya se le pedían explicaciones". Asegura que en este asunto, la responsabilidad es compartida, pero pide no echar balones fuera. Casares ha acusado al gobierno regional y al Ayuntamiento de no hacer nada, a pesar de que ya ocurrió el año pasado. En nuevo delegado del gobierno se ha mostrado muy duro con el ayuntamiento costero y recrimina a su alcalde regionalista que "no haya ejercido sus funciones y cuente con una ordenanza que regule el botellón" como ya tienen otros municipios de la comunidad autónoma (Suances o Noja).

Casares rechaza que en el Puntal haya habido un problema de seguridad ciudadana, sino que se trata de las consecuencias de un turismo salvaje y ha reclamado al ejecutivo cántabro que regule el acceso a los espacios naturales, al igual que ha hecho con los accesos al Faro del Caballo.

Sobre las críticas venidas de la presidenta Buruaga que acusa a Casares de haber sido designado "sin el menor escrúpulo" para convertir la delegación en un" trampolín" electoral para el líder socialista, el también secretario general del PSC-PSOE ha respondido que "no se puede decir lo uno y lo contrario todo el tiempo", primero las críticas llegaban porque no estaba en la región y ahora por lo contrario señalaba Casares que ve en las declaraciones de Buruaga "mucho nerviosismo ante un líder reconocible en el PSOE".

Casares ha defendido ( como hizo Zuloaga ) que la delegación del gobierno tenga un perfil más político, lejos de la discreción y moderación que tradicionalmente representaba.

(Entrevista completa aquí )